Cesena, Fiori suona la carica dopo il gol: “Possiamo segnare tutti. Dobbiamo solo sbloccarci”

Solo due giocatori, in questa stagione, hanno trovato la via del gol in maglia bianconera. Uno è Cristian Shpendi (con 6 reti). L’altro è, ovviamente Antonio Fiori che, contro l’Avellino, ha trovato la seconda marcatura in campionato...”Siamo una squadra completa, con giocatori forti. Possiamo segnare tutti, dobbiamo solo sbloccarci”. Il focus dell’ala romagnola si è spostato sull’analisi della partita: “Ci hanno attaccato tanto, è vero, ma siamo stati bravi a difenderci. Nel primo tempo potevamo definitivamente vincerla. Le occasioni non sfruttate? Sono state tante, potevo essere più concreto”.

Il gol di Fiori è stato un vero e proprio capolavoro. Ha accarezzato la palla, con un tocco delizioso di destro, di prima intenzione (passaggio di Shpendi): “Non ci ho pensato, ho calciato d’istinto. Siamo sulla buona strada, abbiamo fatto un’ottima partita”.