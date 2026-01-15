Cesena, Filippo Rinaldi dall’aggressione di Liman Shpendi alle parate in serie A in Napoli-Parma

Sono passati 739 giorni da quel 7 gennaio 2024. Era un freddo e buio sabato, il Manuzzi avvolto da una leggera nebbiolina che non faceva presagire nulla di buono. Il Cesena aveva appena battuto 1-0 l’Olbia (gol di Corazza). Un’abitudine ormai in quella stagione vincere tra le mura amiche ma... dopo il triplice fischio succede l’incredibile. Liman Shpendi, il padre dei gemelli, Cristian e Stitven, scavalca la barriera della tribuna e inizia una corsa in direzione di Filippo Rinaldi. L’allora portiere dell’Olbia si era reso protagonista, durante la partita, di uno scontro di gioco con Cristian (che uscirà dal campo sanguinante). Liman, guarda solo il portiere, continua a correre, arriva fino alla lunetta di centrocampo, raggiunge Rinaldi e tenta di colpirlo con un gancio. Il ragazzo è incredulo, perde l’equilibrio e cerca di proteggersi, “parando” il pugno. Un gesto inqualificabile che costerà al padre dei gemelli tre anni di daspo (poi ridotti a due). “Chiedo scusa a tutti”, dirà in seguito Liman.