Cesena, fiducia per Bastoni, Spezia col dubbio Salvatore Esposito

Il Cesena ha ripreso ieri pomeriggio gli allenamenti. Simone Bastoni, uscito anzitempo al Rigamonti per un fastidio muscolare all’adduttore, ha lavorato a parte ma c’è ottimismo per un suo recupero in vista della gara da ex contro il “suo” Spezia. In casa dei liguri andranno invece monitorate le condizioni di Salvatore Esposito, che sta convivendo da una settimana con un problema muscolare alla gamba destra, che non gli ha però impedito di essere il grande protagonista del successo di domenica sul Pisa.

Da ieri è attiva la prevendita per il big-match di sabato alle ore 15. I tagliandi saranno disponibili sul sito Vivaticket, al Coordinamento e in tutti i punti vendita Vivaticket. Per questa partita è prevista la possibilità per gli Under 14 di accedere gratuitamente all’impianto se accompagnati da un genitore o da un parente pagante (sia abbonato che acquirente del biglietto per la partita), nella misura massima di un minore per maggiorenne. Il Gos ha disposto che i residenti in provincia della Spezia potranno acquistare solo i biglietti del settore ospiti e solo se sottoscrittori della fidelity. Attesi tra i mille e i 1.500 tifosi liguri.