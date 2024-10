Cesena Fc a sostegno della Lilt: 2.700 t-shirt rosa in regalo all’ingresso dello stadio

In occasione dell’Ottobre Rosa, mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, in occasione di Cesena-Brescia di sabato alle 15, il Cesena Fc scende ancora una volta in campo al fianco della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Forlì-Cesena, presieduta da Sandra Montalti.

Quest’anno lo fa con il prezioso sostegno di Babbi e Camac Arti Grafiche, che hanno condiviso fin da subito con la società bianconera la volontà di diffondere quanto più possibile l’importanza di una diagnosi tempestiva tra la popolazione femminile.

Proprio grazie al contributo fornito delle due aziende, già sponsor del Cavalluccio, il Cesena distribuirà 2.700 t-shirt speciali ai tornelli dei Settori Curva Mare, Distinti e Tribuna dall’apertura dei cancelli, prevista alle ore 13:30, fino ad esaurimento delle stesse. Soltanto all’ingresso del settore Tribuna, inoltre, saranno distribuiti degli speciali fiocchetti rosa da apporre sui propri abiti per rimarcare l’impegno comune nella lotta al tumore al seno.