Cesena fa largo ai giovani, meglio se fatti in casa: solo il Brescia ne ha schierati 4 dall’inizio, pareggiando i conti con i bianconeri Berti, Francesconi, Pieraccini e Shpendi

Largo ai giovani, meglio se “fatti in casa”. Questo è lo slogan che da sempre ha contraddistinto il cammino del Cesena tra i professionisti e che sta funzionando con ammirevole regolarità anche nella stagione del ritorno in Serie B. La ripartenza dal basso ha permesso al Cavalluccio di mettere benzina verde nel proprio serbatoio e di riempirlo con alcuni giovani lanciati in C e protagonisti anche al piano superiore nel campionato in corso. Nelle prime 13 giornate Mignani non si è fatto molti problemi e ha già fatto l’en plein, schierando almeno una volta dal primo minuto tutti i baby “made in Cesena” a sua disposizione. Quei quattro bianconeri che un anno fa, proprio in questo periodo, erano diventati titolari inamovibili nel 3-4-2-1 di Toscano, sono riusciti a ritagliarsi spazio anche in B: Cristian Shpendi e Tommaso Berti sono titolari fissi e hanno già portato nelle casse del Cesena 9 gol e 2 assist, giocando praticamente sempre, ma anche Matteo Francesconi e Simone Pieraccini hanno disputato almeno una partita dal primo minuto (due il centrocampista e una il difensore) e insieme vantano già 14 presenze.