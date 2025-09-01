Cesena esulta con Cristian Shpendi: è stato convocato nella nazionale maggiore di Albania

Il forfait di Ernest Muçi, attaccante del Besiktas, e le condizioni precarie di Armando Broja, attaccante del Burnley reduce da un infortunio che gli ha fatto saltare anche la sfida di sabato con il Manchester United, ha aperto questa mattina le porte della nazionale a Cristian Shpendi. Il capocannoniere del Cesena (2 gol nelle prime 2 giornate) è stato appena chiamato dalla federcalcio albanese e partirà già in giornata per raggiungere il ritiro delle Aquile del Ct Sylvinho. Per il gemello di proprietà del Cesena è la prima, storica convocazione nella nazionale maggiore. Cristian Shpendi ha fin qui giocato con Under 20 e Under 21.