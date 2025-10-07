Cesena, “espressione blasfema”: due giornate a Bastoni

Due giornate a Bastoni e tre al team manager Visani, ecco le ferite post Cesena-Reggiana per i bianconeri. Dopo il rosso di sabato, Simone Bastoni è stato squalificato per due giornate per avere, al 42° del secondo tempo, proferito un’espressione blasfema e all’atto del provvedimento di espulsione rivolto agli Ufficiali di gara un’espressione irriguardosa; infrazione rilevata da un assistente”.

Tre giornate a Matteo Visani “per avere, al 42° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica contestato con veemenza una decisione arbitrale, per avere, inoltre, all’atto del provvedimento di espulsione rivolto al Direttore di gara un’espressione ingiuriosa”.