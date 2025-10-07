Cesena, “espressione blasfema”: due giornate a Bastoni

  • 07 ottobre 2025
Simone Bastoni espulso contro la Reggiana (Zanotti)
Due giornate a Bastoni e tre al team manager Visani, ecco le ferite post Cesena-Reggiana per i bianconeri. Dopo il rosso di sabato, Simone Bastoni è stato squalificato per due giornate per avere, al 42° del secondo tempo, proferito un’espressione blasfema e all’atto del provvedimento di espulsione rivolto agli Ufficiali di gara un’espressione irriguardosa; infrazione rilevata da un assistente”.

Tre giornate a Matteo Visani “per avere, al 42° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica contestato con veemenza una decisione arbitrale, per avere, inoltre, all’atto del provvedimento di espulsione rivolto al Direttore di gara un’espressione ingiuriosa”.

Castori in tribuna per la gara dell’ex con il Cesena

Infine, Fabrizio Castori non sarà in panchina il 25 ottobre per Sudtirol-Cesena. L’allenatore di Tolentino, espulso nel match contro l’Empoli, è stato squalificato per tre giornate “per avere, al 21° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale, per avere, inoltre, all’atto del provvedimento di espulsione, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del Quarto Ufficiale cercando il contato fisico, rivolgendogli frasi irriguardose contenenti critica alla conduzione della gara gravemente irrispettose.

