Cesena, esami alla caviglia per Berti tra martedì e mercoledì

In settimana i fari saranno puntati su Tommaso Berti: in attesa degli esami strumentali a cui dovrà sottoporsi, oggi il talento di Calisese sfilerà il tutore alla caviglia. Per chiarire i tempi di recupero dopo il tremendo infortunio alla caviglia (tutto dipenderà dalla presenza di lesioni legamentose), saranno necessarie sia una risonanza magnetica che un’ecografia, che potrebbero essere programmate per domani o mercoledì.

Oggi e domani a porte aperte

La seduta di oggi sarà a porte aperte. A Villa Silvia si potrà andare anche domani, quando Mignani ha previsto una doppia seduta: allenamento dedicato alla forza e alla sua trasformazione quello mattutino che inizierà alle 9:30, allenamento più incentrato sulla tecnica quello delle 15. Gli allenamenti pomeridiani di mercoledì e giovedì a Villa Silvia (inizio alle ore 15) saranno invece a porte chiuse. Come anche la rifinitura di venerdì mattina all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi, che precederà la partenza in aereo con volo charter per Palermo, dove il Cesena scenderà in campo sabato (fischio di inizio alle ore 15).