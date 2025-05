Cesena, eppure i play-off sono ancora a tiro

Più che una sconfitta, a Mantova è stata una figuraccia. Il Cesena, prima della sfida di giovedì al Martelli, non aveva mai perso una partita con 3 gol di scarto. Non lo aveva fatto neppure nei giorni peggiori, come a Castellammare di Stabia e a Carrara, o nei pomeriggi storti, come a Pisa (andata) e Catanzaro (ritorno), dove almeno il Cavalluccio era riuscito a segnare o a riaprire partite morte e sepolte. A Mantova, di fronte alla peggior difesa del campionato (alla quale mancavano tre titolari), il Cesena ha confermato di attraversare il suo peggior momento del girone di ritorno e di fare una fatica tremenda a trovare il gol. Per la seconda partita consecutiva i bianconeri hanno sparato a salve e ora il conto totale del 2025 dice 15 reti in 15 partite, cioè appena un gol ogni 90 minuti, praticamente una miseria per chi non aveva mai avuto problemi a segnare, ad eccezione del black-out di Natale. Il Cesena è ripiombato in quel buco nero: non segna e non vince più. E questa volta non c’è neppure l’alibi Sassuolo, al quale la squadra di Mignani si è aggrappata nell’ultima partita del Manuzzi, quando l’avversario era oggettivamente fuori categoria. Il Mantova veniva da un punto in due gare e, nelle 18 partite che hanno preceduto quella di giovedì, aveva chiuso la propria porta solo una volta.