Cesena ed E.Co al raddoppio: sulle maglia del Cavalluccio ci sarà ancora il logo della società di vendita di energia e gas

Lascia o raddoppia? La E.Co raddoppia: sarà ancora la società di vendita di energia elettrica e gas naturale a sponsorizzare il Cesena nel prossimo campionato di Serie B 2025-2026. Ne ha dato l’annuncio il club bianconero. Un accordo arrivato grazie a Pubblisole, concessionaria di pubblicità del club bianconero anche nella stagione che verrà, che ha intermediato e finalizzato l’accordo.

Questo il comunicato: “Il Cesena FC è lieto di annunciare il rinnovo della partnership con E.CO Energia Corrente, che continuerà a essere Main Sponsor del Club bianconero anche per la stagione sportiva 2025/2026. Grazie anche all’operato di Pubblisole (concessionario ufficiale del Cesena FC) che ha intermediato e finalizzato l’accordo, prosegue il forte e vincente sodalizio tra le due società cesenati che, oltre alla presenza del logo E.CO sul fronte della maglia da gara dei bianconeri, prevederà un coinvolgimento attivo fuori dal campo, all’insegna della sostenibilità e dell’educazione energetica, così come è avvenuto nell’attuale stagione sportiva con il prezioso sostegno di E.CO al progetto “Scuola Bianconera”.

E.CO Energia Corrente ha inoltre confermato il proprio impegno verso il Settore Giovanile del Cavalluccio, rinnovando per la stagione 2025/2026 la presenza come Sleeve Sponsor sulle maglie delle formazioni Under 20 e Under 18, impegnate rispettivamente nel Campionato Primavera 1 e nel Campionato Nazionale Under 18. A questa sponsorizzazione si aggiunge, da quest’anno, anche la presenza del logo E.CO sul fronte delle maglie delle squadre del settore giovanile, dall’Under 9 all’Under 17, a testimonianza di un legame sempre più profondo con il mondo bianconero e con la crescita dei suoi giovani talenti”.

Così il direttore generale del Cesena, Corrado Di Taranto: «Nella stagione sportiva che ha visto tornare protagonista il Cavalluccio in Serie B, è stato un piacere avere al nostro fianco E.CO Energia Corrente, una realtà con la quale si è sviluppato fin da subito un forte legame valoriale. Siamo estremamente soddisfatti di poter proseguire questo percorso insieme, perché con E.CO non condividiamo solo una proficua partnership commerciale, ma anche un profondo senso di appartenenza al territorio: Cesena FC ed E.CO Energia Corrente sono due realtà nate e cresciute in Romagna, con una comune visione di sviluppo sostenibile, attenzione al sociale e formazione dei giovani. Apprezziamo molto l’impegno che E.CO ha mostrato verso le nostre iniziative di responsabilità sociale fuori dal campo, insieme al sostegno convinto nei confronti del nostro Settore Giovanile, il vero cuore pulsante del Club, e siamo certi di poter collaborare con ancora più forza ed energia nella prossima stagione sportiva».

Gli fa eco Vincenzo Maria De Rosa, amministratore delegato della società cesenate di venedita di energia e gas: «Siamo entusiasti di annunciare il rinnovo della nostra sponsorship con il Cesena Football Club. Lo facciamo con la stessa passione che ci unisce ai tifosi e con l’energia che ci caratterizza ogni giorno. Dopo una stagione emozionante, siamo pronti a vivere insieme nuove sfide e successi ancora più brillanti. E.CO Energia Corrente conferma il proprio impegno a fianco del territorio e della sua squadra, condividendo valori di determinazione, rispetto e spirito di squadra. Essere vicini al Cesena significa essere vicini alla nostra comunità. Forza bianconeri, il meglio deve ancora venire!».