Cesena, ecco tutte le date del campionato: due settimane di sosta tra 21 settembre e 6 ottobre, in campo il 27 dicembre

La Lega Serie B ha definito le date della stagione sportiva 2026-2027 per quella che sarà la 95ª edizione del campionato cadetto e il cui calendario sarà svelato mercoledì 22 luglio ad Ascoli (inizio ore 18). Confermato il boxing day, in programma quest’anno domenica 27 dicembre, saranno quattro i turni infrasettimanali. Il campionato si fermerà durante le pause nazionali, mentre la sosta invernale è prevista dal 28 dicembre all’8 gennaio con la giornata numero 20, prima di ritorno, che si giocherà sabato 9 gennaio.

Il campionato inizierà sabato 22 agosto 2026 (con open day venerdì 21 agosto) e finirà nel week-end tra il 14 e il 16 maggio 2027. Le soste previste per gli impegni delle squadre nazionali saranno tre: dal 21 settembre al 6 ottobre 2026 (due settimane consecutive), dal 9 al 17 novembre 2026 e dal 22 al 30 marzo 2027. Turni infrasettimanali: martedì 27 ottobre 2026, martedì 24 novembre 2026, martedì 8 dicembre 2026 e martedì 2 marzo 2027. Boxing day domenica 27 dicembre 2026.