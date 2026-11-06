Cesena, ecco Mencucci: “Lavoriamo per una società sempre più solida”

Salutato Corrado Di Taranto, il Cesena Fc ha ufficializzato l’arrivo di Sandro Mencucci come Executive Director. Il dirigente ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027 con questa carica, in seguito è prevista la sua nomina ad amministratore delegato.

«Sono felice di dare il benvenuto a Cesena al dottor Sandro Mencucci – ha dichiarato il presidente Michael J. DeLuca Melby, che continua a parlare solo per comunicati stampa - a cui rivolgo i migliori auguri di buon lavoro. Ha dimostrato di saper fare crescere club e progetti, e sono certo che la sua esperienza sarà preziosa per il percorso di rafforzamento del Cesena FC e per la crescita di tutte le persone che ne fanno parte.»

«Sono estremamente orgoglioso di entrare a far parte del Cesena FC – ha affermato Mencucci – e ringrazio il presidente Melby, il Consiglio d’Amministrazione e tutti i soci per la fiducia riposta nei miei confronti. In queste prime settimane ho trovato persone di grande competenza e professionalità, ed è da qui che dobbiamo partire. Cesena è una delle piazze storiche del calcio italiano e il nostro obiettivo è costruire una società sempre più solida, che rispecchi la passione autentica dei suoi tifosi e la visione della proprietà.»