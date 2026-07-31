Cesena, ecco la nuova maglia

Il Cesena sui suoi canali social ha svelato la nuova maglia curata da Macron. Il Game Set bianconero è stato presentato all’interno dell’Antica Stamperia Pascucci di Gambettola che, dal 1826, produce pregiate tele romagnole stampate a mano.

Il kit si compone di una duplice variante di pantaloncini: una bianca, con coulisse bianche e inserti laterali neri, e una nera, con bordo vita e dettagli bianchi. Infine, completano il Game Set i calzettoni bianchi, caratterizzati da una fascia orizzontale nera appena sotto il bordo superiore.