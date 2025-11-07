Cesena, ecco la nuova hospitality. Michael Aiello: “Un sogno che si avvera” VIDEO

È stata inaugurata nel tardo pomeriggio di oggi la “Pages lounge”, dello stadio Manuzzi, una struttura di 350 metri quadrati per contenere l’area hospitality, i nuovi uffici dei dipendenti e anche uno store dedicato al merchandising che sarà aperto tutti i giorni. La società milanese di consulenze aziendali “Pages Italia” si è aggiudicata i diritti di naming per due anni di una struttura nata dalla collaborazione tra Cesena Fc e Pubblisole.

“Questo per noi è più di un sogno - ha detto Michael Aiello - e questo sogno ora si è avverato. Non potevamo pensare a un prodotto migliore. Grazie a Pubblisole e Orogel e Gianluca Padovani: questo non esisterebbe senza di loro. Grazie al sindaco Lattuca, sempre dalla nostra parte. Infine, dico grazie ai dipendenti e alla squadra di donne e uomini attorno al Cesena. Qui lavora gente fantastica: siamo fortunati ad avere gente come loro. Questo club ha una storia magnifica ma il momento più eccitante è sempre domani. Inauguriamo una struttura che aiuterà a sentirsi parte del club ogni giorno. Noi siamo qui da poco tempo, ma questa hospitality alzerà il livello del club stando aperta sette giorni su sette”.

Il sindaco Enzo Lattuca ha portato i saluti della città: “Siamo orgogliosi del nostro stadio, che è pronto per tutte le categorie e qui mi fermo nel rispetto della scaramanzia. Questa hospitality è una parte che mancava per momenti dedicati ai tifosi, momenti che speriamo siano sempre meno materia del questore e sempre più legati al divertimento. Qui passeranno ospiti, spettatori e sponsor ed è un salto di qualità che rende lo stadio ancora più pronto per le prossime sfide di una squadra che ci fa divertire”.