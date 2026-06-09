Cesena, ecco il diesse Mancini: “Non dobbiamo sbagliare l’allenatore, contiamo di annunciarlo la prossima settimana”

Il nuovo direttore sportivo del Cesena Andrea Mancini è stato presentato oggi al Dino Manuzzi ed è stato introdotto dal direttore generale Corrado Di Taranto il quale ha chiarito che l’opzione per il rinnovo fra un anno scatterà in caso di salvezza: “Era il minimo, perché in realtà vogliamo che Mancini rimanga con noi il più a lungo possibile. Per quanto riguarda, invece, la durata del contratto dell’allenatore dipenderà da chi verrà scelto”.

In merito al prossimo tecnico bianconero, Mancini ha spiegato che: “Il tempo stringe. Contiamo di annunciarlo all’inizio della prossima settimana. Non dobbiamo sbagliare. Non c’è un nome in vantaggio. Ci sono vari profili, magari altri rispetto a quelli di cui si è scritto in questi giorni. Cerchiamo un tecnico che sappia valorizzare quello che abbiamo in casa, che faccia un calcio propositivo e faccia divertire i tifosi”.

E Cole? “Non mi piace parlare del passato. Io non c’ero. Non lo conoscevo personalmente, comunque mi sono sentito anche con lui, volevo sapere la sua opinione”.

A proposito dei giovani: “Il settore giovanile è il fiore all’occhiello di questo club. I ragazzi della Primavera hanno dimostrato il loro valore, vorrei portare ogni anno 3-4 giovani in prima squadra”.

Per la scelta degli altri giocatori: “Voglio giocatori che portino valore, italiani o stranieri che siano, che sappiano integrarsi con questo ambiente. Qui ho trovato un forte senso di appartenenza nei confronti del territorio. L’obiettivo è creare un progetto solido e sostenibile, senza dimenticare che a tutti piace vincere. Non abbiamo l’obbligo di vendere. Sul futuro, ad esempio di Berti e Shpendi, valuteremo insieme a loro quale è il percorso migliore. Gli algoritmi? I dati sono importanti ma prima viene la persona”.