Cesena, ecco Hubner e Shpendi: metti una sera a cena tra i due super bomber

Unici attaccanti del Cesena, a livello professionistico, arrivati ad almeno 20 gol in una stagione, Dario Hubner e Cristian Shpendi si sono ritrovati fianco a fianco mercoledì sera. Non in campo, a formare un’ideale coppia d’attacco, ma a tavola a Traversara di Bagnacavallo, alla tradizionale “Festa della Primavera in fiore” che prosegue fino a domenica.

Festa dello sport

La serata dedicata allo sport è stata organizzata in collaborazione con il Club Forza Cesena Lamone, guidato da Alessandro Benini, e ha visto la partecipazione del Cesena Fc, del Bagnacavallo Calcio e della Fulgur Bagnacavallo di volley donne. Per i calciatori bianconeri è stata la prima uscita pubblica a una festa di tifosi dopo la promozione in B. Alla manifestazione, presentata da Daniele Magnani, erano presenti, oltre al già citato Shpendi, anche Simone Pieraccini, Matteo Francesconi e Luca Coccolo, accompagnati dai dirigenti Alberto Santarelli e Fiorenzo Treossi. Al loro tavolo ha preso posto anche Hubner, con gli amici romagnoli di vecchia data, Marco Ricci, diesse del Ronco, e Luca “Bura” Chiarini, vice campione italiano paralimpico di tennistavolo (classe 1).

Record di gol

Accolto con il coro “Attenzione a Dario Hubner”, il Bisonte ha ancora due gol di vantaggio (22 nel 1995-1996 in B) rispetto al giovane attaccante italo-albanese, capocannoniere del campionato (20 reti): «I record sono fatti per essere battuti e se qualcuno fa gol con la maglia del Cesena io sono contento. Seguo sempre le mie ex squadre e questa è un’annata positiva con le promozioni di Cesena e Mantova, e anche il Piacenza potrebbe farcela».

Entrambi prima di arrivare a Cesena sono passati da squadre di Fano: Hubner dall’Alma, Shpendi dai Delfini: «Spero che Fano gli porti fortuna come successo a me: da quella C1 arrivai in A migliorando anno dopo anno, fino a 35 anni, quando vinsi la classifica marcatori. Cristian è ancora giovane e davanti a sé ha tutto il tempo per migliorare e arrivare ad alti livelli». Hubner è stato premiato con un quadro a tempera raffigurante un cavalluccio marino, opera di Giordano Berti di Faenza, grande tifoso bianconero.

Innamorati del Cesena

Tra i tanti tifosi bianconeri della provincia ravennate, erano presenti i coniugi Roma Corelli e Abele Dragoni, 180 anni in due, che da mezzo secolo partono da Alfonsine per andare a Cesena a vedere la partita e anche in questo campionato hanno il loro posto da abbonati nei distinti centrali superiori.

Giovanissime sono invece le tifose... innamorate del Cesena le quali, dopo gli immancabili selfie con i calciatori bianconeri, hanno loro consegnato tre buste con disegnati dei cuoricini da recapitare ai compagni Berti, Giovannini e Pitti.

