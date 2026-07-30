Cesena, ecco Druiventak: “Il calcio non è solo talento, ma anche spirito di sacrificio e voglia di arrivare”

Le prime parole in bianconero di Xavello Druiventak, per tutti Xavi: “Per me è un grande passo in avanti per la mia carriera. Le precedenti esperienze in Lituania e Bulgaria, mi hanno fatto capire che il calcio non è solo talento, ma anche spirito di sacrificio e voglia di arrivare”.

Arrivato in prova, durante il ritiro di Acquapartita ha convinto il Cesena a tesserarlo: “Ho percepito da subito un feeling con lo staff e gli altri giocatori che mi hanno considerato uno di loro. I compagni sono stati molto disponibili ad accogliermi, anche perché molti parlano inglese. Sono sempre stato fiducioso di poter convincere la società e il mister. Voglio imparare molto dall’allenatore che è stato un grande giocatore. Ho parlato molto con lui, mi ha aiutato per comprendere tanti concetti”.

Sul suo ruolo e le sue caratteristiche tecniche: “Non ho una posizione preferita, posso giocare sia come attaccante centrale che esterno. Calcio di destro e di sinistro indifferentemente”.

Olandese di origini surinamensi è pronto al debutto in Italia: “So che si gioca un calcio molto competitivo con grande attenzione per gli aspetti tattici. Tra i calciatori che giocano in Italia, mi identifico in Leao che ammiro e spero, nella mia dimensione, di imitare”.