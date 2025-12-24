Cesena, ecco date e orari fino al 29° turno di campionato

La Lega B ha diffuso il programma delle gare dalla ventiduesima giornata alla ventinovesima. Ecco le date e gli orari degli incontri del Cesena.
GIORNATA 22: Avellino-Cesena sabato 31 gennaio 2026 ore 15
GIORNATA 23: Cesena-Pescara venerdì 6 febbraio 2026 ore 20.30
GIORNATA 24: Virtus Entella-Cesena martedì 10 febbraio 2026 ore 20.00
GIORNATA 25: Cesena-Venezia sabato 14 febbraio 2026 ore 19.30
GIORNATA 26: Cesena-Spezia sabato 21 febbraio 2026 ore 17.15
GIORNATA 27: Empoli-Cesena sabato 28 febbraio 2026 ore 15.00
GIORNATA 28: Cesena-Monza martedì 3 marzo 2026 ore 20.00
GIORNATA 29: Modena-Cesena sabato 7 marzo 2026 ore 19.30