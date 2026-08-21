Cesena, ecco D’Andrea: “Mi piace puntare la porta e servire assist”

Tempo di prime parole in bianconero per Luca D’Andrea arrivato in prestito dal Sassuolo per integrare il reparto offensivo del Cesena: “Lo scorso anno mi sono infortunato e dopo mi è caduto il mondo addosso. Sono tornato solo a febbraio, quindi ho pochi minuti nelle gambe. Gli infortuni mi hanno sempre penalizzato però adesso sto bene”. Sulle sue caratteristiche tecniche: “Sono un esterno di destra che predilige puntare la porta e fare assist. Sotto porta devo essere più cattivo e incisivo. Poi spetterà al mister fare le sue scelte”.