Cesena, ecco D’Andrea: “Mi piace puntare la porta e servire assist”

Cesena Calcio
Foto Luigi Rega
Foto Luigi Rega

Tempo di prime parole in bianconero per Luca D’Andrea arrivato in prestito dal Sassuolo per integrare il reparto offensivo del Cesena: “Lo scorso anno mi sono infortunato e dopo mi è caduto il mondo addosso. Sono tornato solo a febbraio, quindi ho pochi minuti nelle gambe. Gli infortuni mi hanno sempre penalizzato però adesso sto bene”. Sulle sue caratteristiche tecniche: “Sono un esterno di destra che predilige puntare la porta e fare assist. Sotto porta devo essere più cattivo e incisivo. Poi spetterà al mister fare le sue scelte”.

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