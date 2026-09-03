Cesena e Siano: rinnovo fino al 2029

Il Cesena ha annunciato il prolungamento del contratto fino al 2029 del portiere Alessandro Siano. “Cesena FC - si legge nella nota del club - comunica di aver prolungato il rapporto sportivo con il portiere Alessandro Siano fino al 30 giugno 2029. Cresciuto nel settore giovanile della Juventus FC, il portiere classe 2001 è arrivato in Romagna nell’estate del 2023 facendo parte della squadra bianconera che ha conquistato la vittoria della Serie C. Dopo l’esordio in Serie BKT della scorsa stagione, Siano si appresta a vivere la sua quarta stagione tra le fila del Cavalluccio. La famiglia del Cesena FC intende rivolgere le più sincere congratulazioni ad Alessandro, augurandogli le migliori soddisfazioni per il proseguimento della sua avventura in bianconero”.