Cesena e Shpendi: la trattativa per il contratto non decolla e può scattare il “piano Sensi”

Cesena Calcio
Cristian Shpendi nelle prime 11 giornate ha realizzato 8 gol ed è il capocannoniere della Serie B (Zanotti)
Cristian Shpendi nelle prime 11 giornate ha realizzato 8 gol ed è il capocannoniere della Serie B (Zanotti)

Gli 8 gol e il relativo titolo di capocannoniere della Serie B, con cui ha guadagnato la seconda pausa della stagione prima di rispondere alla convocazione dell’Albania, hanno inevitabilmente riacceso le luci della ribalta sulla faccia sbarbata e sempre sorridente di Cristian Shpendi. Il centravanti del Cesena è l’uomo-copertina della squadra di Diamanti, nonché il principale (e a tratti unico) punto di riferimento in zona-gol, sempre presente dal primo minuto e di conseguenza unico intoccabile al momento di stilare la formazione. Proseguendo con questa straordinaria media realizzativa, oltre ad aggiornare tutti i record possibili della sua esperienza triennale tra i cadetti, Shpendi sarà nuovamente il “tormentone” del mese di gennaio, che si avvicina minaccioso con il consueto dubbio che ormai torna di moda a ogni sessione di mercato: che ne sarà del numero 9 del Cesena? Alla fine di agosto, sul letto della camera di Shpendi, c’erano una valigia già piena e un biglietto di sola andata in direzione Cremona, poi l’operazione è saltata sul più bello per la gioia di Diamanti, della squadra e del popolo del Manuzzi, mentre nelle casse del club bianconero non sono entrati quei milioni che la proprietà aveva sperato di guadagnare. Cosa accadrà questa volta?

Nessun rinnovo

Chiusa la finestra estiva di mercato, il direttore sportivo Mancini aveva fissato nella propria agenda una priorità: mettersi al tavolo con l’entourage di Shpendi per discutere l’estensione del contratto del centravanti. Come è risaputo, il gemello è legato al Cesena fino al 30 giugno 2028 ed è il giocatore della rosa che guadagna di più di tutti per distacco. Il costo-azienda al lordo è di circa un milione e 400mila euro, una cifra considerevole per un club che da un paio di stagioni sta provando a tirare il freno a mano e a contenere le spese, nel nome della sostenibilità, dopo un paio di anni sanguinosi. L’obiettivo di Mancini era/è chiaro: estendere il contratto per spalmare l’ingaggio, ma anche per non rischiare di presentarsi alla finestra di mercato dell’estate 2027 con il miglior giocatore della squadra a un solo anno dalla scadenza, “indebolendosi” inevitabilmente di fronte a un possibile acquirente. Al momento, però, il prolungamento del contratto di Shpendi di almeno un altro anno appare un’utopia. Le parti sono molto distanti e non c’è alcun sentore di una possibile fumata bianca in arrivo. Quel che è certo è che il Cesena arriverà al mercato di gennaio, che apre tra meno di due mesi, con un centravanti con il contratto in scadenza tra un anno e mezzo e (si spera) piuttosto ispirato, quindi assai appetibile.

Tra incudine e martello

Con 8 gare ancora da giocare prima della pausa invernale, il tema sul futuro di Shpendi comincia ad essere di nuovo attuale. E di conseguenza delicato. Il Cesena si ritroverà verosimilmente tra l’incudine e il martello dell’incognita tecnica ed economica. Un bomber come Cristian, a meno di investimenti in “stile Pohjanpalo” (due anni fa il Palermo sborsò 5 milioni e mezzo per acquistarlo a titolo definitivo dal Venezia), è difficile da trovare in estate, quando ci sono tre mesi di tempo e soprattutto quando la stagione deve ancora cominciare, mentre è praticamente impossibile da ingaggiare a gennaio, quando chi segna di solito non si muove. La prima esigenza (tecnica ma anche economica) del Cesena è salvaguardare la Serie B, quindi conquistare la salvezza con una squadra che si sta facendo voler bene ma che è destinata a sgomitare fino alla fine del campionato per riuscirci. E, per essere competitivi fino alla fine della stagione, la cessione di Shpendi non può essere contemplata, perché indebolirebbe di tantissimo la rosa di Diamanti. Se Shpendi (come sembra) non dovesse firmare il prolungamento per spalmare l’ingaggio, una soluzione potrebbe essere rappresentata dalla vendita del contratto ma non dalla cessione del giocatore, come accadde 11 anni fa con Stefano Sensi, esploso nel girone di andata del campionato 2015-2016 e ceduto a gennaio al Sassuolo, che lo lasciò in prestito in Romagna, con un rendimento che però calò drasticamente anche per colpa di qualche malanno fisico. In attesa di gennaio, Diamanti si augura che le luci su Shpendi possano restare accese fino alla prossima pausa. Sarebbe il modo migliore per arrivare al mercato invernale.

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