Cesena e Shpendi: la trattativa per il contratto non decolla e può scattare il “piano Sensi”

Gli 8 gol e il relativo titolo di capocannoniere della Serie B, con cui ha guadagnato la seconda pausa della stagione prima di rispondere alla convocazione dell’Albania, hanno inevitabilmente riacceso le luci della ribalta sulla faccia sbarbata e sempre sorridente di Cristian Shpendi. Il centravanti del Cesena è l’uomo-copertina della squadra di Diamanti, nonché il principale (e a tratti unico) punto di riferimento in zona-gol, sempre presente dal primo minuto e di conseguenza unico intoccabile al momento di stilare la formazione. Proseguendo con questa straordinaria media realizzativa, oltre ad aggiornare tutti i record possibili della sua esperienza triennale tra i cadetti, Shpendi sarà nuovamente il “tormentone” del mese di gennaio, che si avvicina minaccioso con il consueto dubbio che ormai torna di moda a ogni sessione di mercato: che ne sarà del numero 9 del Cesena? Alla fine di agosto, sul letto della camera di Shpendi, c’erano una valigia già piena e un biglietto di sola andata in direzione Cremona, poi l’operazione è saltata sul più bello per la gioia di Diamanti, della squadra e del popolo del Manuzzi, mentre nelle casse del club bianconero non sono entrati quei milioni che la proprietà aveva sperato di guadagnare. Cosa accadrà questa volta?