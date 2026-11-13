Cesena e Shpendi: la trattativa per il contratto non decolla e può scattare il “piano Sensi”

Gli 8 gol e il relativo titolo di capocannoniere della Serie B, con cui ha guadagnato la seconda pausa della stagione prima di rispondere alla convocazione dell’Albania, hanno inevitabilmente riacceso le luci della ribalta sulla faccia sbarbata e sempre sorridente di Cristian Shpendi. Il centravanti del Cesena è l’uomo-copertina della squadra di Diamanti, nonché il principale (e a tratti unico) punto di riferimento in zona-gol, sempre presente dal primo minuto e di conseguenza unico intoccabile al momento di stilare la formazione. Proseguendo con questa straordinaria media realizzativa, oltre ad aggiornare tutti i record possibili della sua esperienza triennale tra i cadetti, Shpendi sarà nuovamente il “tormentone” del mese di gennaio, che si avvicina minaccioso con il consueto dubbio che ormai torna di moda a ogni sessione di mercato: che ne sarà del numero 9 del Cesena? Alla fine di agosto, sul letto della camera di Shpendi, c’erano una valigia già piena e un biglietto di sola andata in direzione Cremona, poi l’operazione è saltata sul più bello per la gioia di Diamanti, della squadra e del popolo del Manuzzi, mentre nelle casse del club bianconero non sono entrati quei milioni che la proprietà aveva sperato di guadagnare. Cosa accadrà questa volta?

Nessun rinnovo

Chiusa la finestra estiva di mercato, il direttore sportivo Mancini aveva fissato nella propria agenda una priorità: mettersi al tavolo con l’entourage di Shpendi per discutere l’estensione del contratto del centravanti. Come è risaputo, il gemello è legato al Cesena fino al 30 giugno 2028 ed è il giocatore della rosa che guadagna di più di tutti per distacco. Il costo-azienda al lordo è di circa un milione e 400mila euro, una cifra considerevole per un club che da un paio di stagioni sta provando a tirare il freno a mano e a contenere le spese, nel nome della sostenibilità, dopo un paio di anni sanguinosi. L’obiettivo di Mancini era/è chiaro: estendere il contratto per spalmare l’ingaggio, ma anche per non rischiare di presentarsi alla finestra di mercato dell’estate 2027 con il miglior giocatore della squadra a un solo anno dalla scadenza, “indebolendosi” inevitabilmente di fronte a un possibile acquirente. Al momento, però, il prolungamento del contratto di Shpendi di almeno un altro anno appare un’utopia. Le parti sono molto distanti e non c’è alcun sentore di una possibile fumata bianca in arrivo. Quel che è certo è che il Cesena arriverà al mercato di gennaio, che apre tra meno di due mesi, con un centravanti con il contratto in scadenza tra un anno e mezzo e (si spera) piuttosto ispirato, quindi assai appetibile.

Tra incudine e martello