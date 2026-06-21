Cesena, è ripartito il casting: nel mirino di Mancini c’è Troise

Sempre nel Girone A di Serie C ha lavorato nelle ultime tre stagioni Stefano Vecchi: due anni alla guida del Vicenza (con la promozione in Serie B che gli è sempre sfuggita sia in stagione regolare che ai play-off) e un anno (quest’ultimo) alla guida dell’Inter Under 23, intenzionata a confermarlo, anche se il contratto non è ancora stato ancora firmato. Tornando ai giovani emergenti di Serie C, un altro profilo interessante è quello di Pietro De Giorgio, classe 1983 e protagonista di una grande stagione a Potenza, ma l’ex trequartista del Crotone è in parola con l’Empoli, il club nel quale è cresciuto da giovane.