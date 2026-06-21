Cesena, è ripartito il casting: nel mirino di Mancini c’è Troise

Un’altra giornata di telefonate, consultazioni e videochiamate. Ma anche un’altra giornata senza accordi e men che meno fumate bianche.

Riparte la caccia

Il Cesena ha ripreso la caccia al nuovo allenatore che tra meno di un mese dovrà guidare il gruppo nel raduno che aprirà la stagione 2026-2027, ormai sempre più vicino. Andrea Mancini, suo malgrado, da un paio di giorni è stato costretto a ricominciare il giro di consultazioni, allargando la lista dalla quale era uscito il primo nome (Guido Pagliuca) tanto caro al figlio d’arte ma che la proprietà americana del Cavalluccio ha scelto di congelare e che difficilmente, a questo punto, tornerà in corsa per la panchina bianconera.

Mirino su Troise

Il mirino del direttore sportivo bianconero si è spostato sulla Serie C. In quanto il Cesena cerca un profilo emergente ma già con una discreta esperienza, due caratteristiche che portano ad Emanuele Troise. L’ex difensore napoletano, classe 1979, è finito sul taccuino di Mancini dopo l’ottimo campionato appena concluso alla guida del Lumezzane, che si è arrampicato fino al 7° posto uscendo di scena al secondo turno dei play-off per mano del Cittadella (appena 7 sconfitte in tutta la stagione). Il 16 maggio il club bresciano e Troise hanno ufficializzato la separazione (al suo posto è arrivato l’ex bianconero Paolo Sammarco) e anche per questo motivo la pista è più che percorribile. Troise non ha mai allenato in Serie B, ma conosce la Romagna: nella stagione 2023-2024 ha infatti guidato il Rimini chiudendo al 10° posto ed eliminando dalla Coppa Italia Serie C il Cesena di Toscano.

Due alternative