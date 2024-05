Cesena e Pubblisole, un accordo da capogiro per la Serie B

“Energia per cambiare” verrà ricordato come uno slogan vincente. Slogan e non sponsor. Perché Plenitude, controllata di Eni “obbligata” a sponsorizzare il Cesena dopo aver acquisito nel dicembre 2022 Plt Puregreen (il cui marchio era apparso sulle maglie bianconere nelle 6 stagioni precedenti), aveva deciso un’estate fa di non abbinare il proprio nome a quello del Cavalluccio. Aveva quindi optato per un motto, “Energia per cambiare”, poiché è di energie rinnovabili che si occupa Plenitude. Un motto che cammin facendo si è trasformato in energia per... vincere. Il Cesena di vittorie ne ha portate a casa come mai accaduto in 84 anni e ora, come suggerito dallo slogan, è pronto a... cambiare.

Quella di domani sarà l’ultima volta in trasferta con “Energia per cambiare” sulle maglie. Ciò significa che nella prossima stagione, in Serie B, ci sarà un nuovo marchio a fare bella mostra di sé sulla maglia del Cesena. Un Cesena che in questi giorni ha rinnovato l’accordo con Pubblisole, che sarà ancora l’agenzia che raccoglierà la pubblicità per il Cavalluccio, sia quella per le maglie che quella per lo stadio. In questa stagione, anche Pubblisole ha meritato la promozione, portando al Cesena Fc accordi per un milione e 600mila euro. A livello di Serie C, solo il Vicenza viaggia su questi livelli. Chiudendo l’accordo per la Serie B, il Cesena ha fatto la sua richiesta a Pubblisole: arrivare a due milioni e mezzo di introiti tra cartellonistica allo stadio e sponsor da applicare sulla maglia (non per forza un main sponsor, visto che possono “convivere” due loghi davanti, uno sulla spalla sinistra e uno sul retro sotto il numero). Pubblisole ha raccolto la sfida e vista la radicalità del Cesena sul territorio, l’obiettivo è trovare aziende romagnole che vogliano farsi conoscere in giro per l’Italia.

