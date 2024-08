Cesena e Parma, non c’è accordo per Partipilo: i bianconeri ci riprovano per Biasci del Catanzaro

Per il momento non si trova l’accordo tra il Cesena e il Parma per il trasferimento di Anthony Partipilo in maglia bianconera. L’ingaggio elevatissimo del trequartista pugliese (per il quale il Parma non intende contribuire) sta facendo “scappare” il Cavalluccio, che contava invece in un incentivo da parte dei Ducali. Il direttore generale bianconero Di Taranto ha fatto capire che la società non intende sforare il budget prestabilito (oltre 12 milioni di euro) e quindi, senza il sostegno del Parma, l’ingaggio di Partipilo sfumerà anche perché le risorse risparmiate con le partenze di De Rose, Ogunseye e Silvestri non permettono di coprire il costo azienda del trequartista. A questo punto il Cesena potrebbe tornare su Tommaso Biasci, attaccante di quasi 30 anni del Catanzaro, che un mese fa era stato a un centimetro dal Cavalluccio prima del dietrofront del club calabrese.