Dopo aver tergiversato per tre settimane, il board del Cesena vuole stringere i tempi e definire entro mercoledì l’ingaggio del nuovo direttore sportivo, che avrà il compito di sostituire Fabio Artico e di costruire la squadra (e si è già in grave ritardo con l’inizio dei lavori) che il 24 agosto sarà ai nastri di partenza del campionato di Serie B. Per questa sera (ma non è escluso uno slittamento di 24 ore) è in programma la riunione, probabilmente decisiva, del board per scegliere il profilo più adatto per il Cesena che verrà. Che avrà un budget inferiore a quello dell’ultima stagione e sarà chiamato a rifondare l’attacco con giocatori a costo zero o con scommesse da andare a “vincere” in Serie C. Mentre ci si dovrà liberare di qualche ingaggio pesante: Shpendi su tutti ma anche Bastoni (su cui ha messo gli occhi l’Avellino) e/o Calò.

Venerdì Rinaudo ha partecipato a un summit in videoconferenza con Corrado Di Taranto, Mike Melby e Jurgen Klinsmann in qualità di consulente dell’azionista di maggioranza. Rinaudo ha dato un giudizio sul campionato del Cesena, su Mignani (con cui ha già lavorato) e si è confrontato sulle linee guida che accompagneranno il club nella prossima stagione, proprio come avevano già fatto Fusco e Stefanelli. Alla proprietà americana, Stefanelli aveva sottolineato il desiderio di voler tornare a lavorare a Cesena a due anni dalla separazione e dopo le esperienze da diesse del Pisa e da braccio destro di Giuntoli alla Juventus. Rinaudo tornerebbe invece a “vestire” bianconero dopo l’esperienza da calciatore vissuta nella stagione 2004-2005, all’alba di una carriera che lo ha portato a indossare anche le maglie di Napoli e Juventus e a giocare più di 200 partite tra A e B.

Da dirigente, il percorso del 42enne siciliano è stato più breve, ma Rinaudo, dopo l’antipasto di Venezia, dove fu osservatore e dirigente dell’area tecnica, ha già avuto la possibilità di lavorare con due proprietà molto ricche e molto ambiziose come quella di Cremonese e Palermo. Rinaudo fu ingaggiato nell’estate 2018 dalla Cremonese come direttore sportivo per essere esonerato a fine febbraio dal cavaliere Arvedi con la squadra al 12° posto nonostante il quarto monte ingaggi del campionato (dopo Benevento, Palermo e Verona). L’addio con la Cremo ha permesso a Rinaudo di tornare a casa: nell’estate 2019 è stato ingaggiato dal “suo” Palermo, il club in cui è cresciuto da calciatore. In rosanero è stato prima direttore tecnico e poi responsabile del settore giovanile, poltrona che ha abbandonato (in favore dell’ex centravanti bianconero Erjon Bogdani, di cui è stato anche testimone di nozze) a fine luglio 2022, quando è diventato direttore sportivo al posto del dimissionario Castagnini. Pur avendo a disposizione un portafogli dalle disponibilità praticamente illimitate (la proprietà era appena passata al City Football Group dello Sceicco Mansour Bin Zayed, il proprietario del Manchester City) e spendendo 9 milioni di euro per i cartellini dei giocatori, con il riscatto di Brunori costato 1,8 milioni proprio come il cartellino di Dario Saric dall’Ascoli, il Palermo di Rinaudo perso l’8° posto all’ultima giornata, fallendo così i play-off. Play-off raggiunti nel 2022-2023. In quel campionato il Palermo acquistò cartellini di giocatori per la cifra record di 15 milioni 880mila euro (3 milioni e 880mila per Ranocchia, 2,7 milioni per Lund per citare i più costosi) ma solo l’arrivo di Mignani, che Rinaudo ritroverebbe in Romagna, aveva consentito ai rosanero di blindare i play-off dopo l’esonero di Corini a 7 giornate dalla fine. Il punto interrogativo per Rinaudo è dunque questo: abituato ad avere un bancomat senza limiti e ad acquistare solo giocatori di prima fascia, saprebbe garantire al Cesena le “scommesse” a costo zero di cui ha bisogno per creare plusvalore?