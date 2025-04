Cesena, è ora di pianificare la prossima stagione di B, Klinsmann piace al Sassuolo

La salvezza vale più di ogni altra cosa se sei una neopromossa e se ti riaffacci a un campionato come quello di Serie B dopo 6 stagioni infernali. Il popolo bianconero si era illuso, dopo la grande partenza e anche dopo la ripartenza importante di inizio girone di ritorno, di potersi togliere qualche soddisfazione in più. Alla fine stanno però emergendo i reali valori delle squadre, il Cesena è stato saltato da chi (Palermo, Modena e Bari) è più attrezzato anche se era sempre rimasto dietro, e le probabilità di disputare i play-off sono in forte ribasso. Ma anche senza farsi un altro giro di giostra, questo campionato non potrà mai essere etichettato come deludente. Anzi, per il “peso” della rosa bianconera e per quello delle rivali, l’impressione è che il Cesena abbia anche fatto più di ciò che era nelle proprie corde. Quando (entro la fine della prossima settimana) ci sarà anche l’aritmetica a ufficializzare la partecipazione del Cavalluccio al campionato di B 2025-2026, bisognerà però subito mettersi all’opera per programmare il futuro. In quanto il Cesena, se non una vera e propria rivoluzione, dovrà comunque essere ritoccato in profondità. Perché tra un anno non ci saranno né l’effetto sorpresa, né la clamorosa spinta data dall’entusiasmo che hanno permesso al Cesena di conquistare 22 punti (la metà dell’attuale bottino) dopo 14 giornate.

Il primo passo sarà la decisione sul direttore sportivo. Fabio Artico ha ancora due anni di contratto ma non è più nelle grazie della proprietà, che gli imputa la strategia del mercato estivo e di quello di gennaio: dalle spese eccessive per gli stipendi dei giocatori, al valore stesso dei calciatori arrivati, molti dei quali si sono rivelati non funzionali al progetto o meno forti di quanto fossero stati dipinti; dai costi per i prestiti onerosi e per le buonuscite, al fatto che il solo giocatore che adesso ha richieste di mercato sia Jonathan Klinsmann, portato a Cesena dall’azionista di maggioranza Melby. Klinsmann piace in Germania, in Inghilterra ma soprattutto al Sassuolo, che lo segue da tempo e che con la prova di venerdì sembra aver convinto tutta la dirigenza neroverde: di sicuro non resterà a Cesena. Quasi certo che non resti a Cesena, per tutto quanto elencato, neppure Artico, che però figurerà a libro paga finché non troverà altra sistemazione. La società, inizialmente intenzionata ad attendere la fine del campionato, potrebbe, dalle ultime indiscrezioni, prendere la decisione dopo la gara con il Palermo di domenica 4 maggio.

La scelta del sostituto di Artico spetterà poi al direttore generale Di Taranto e al board americano, che stanno già valutando i primi profili. Da questa decisione strategica si scenderà poi all’allenatore: Mignani ha un altro anno di contratto ma la sua permanenza non è scontata. Ha fatto rendere il Cesena oltre le proprie possibilità per molto tempo, però ha anche dato poco alla squadra dal punto di vista temperamentale. Ad esempio, venerdì contro il Sassuolo i bianconeri avrebbero dovuto far capire subito agli avversari che era il Cesena a giocarsi tanto se non tutto. Invece hanno disputato una gara agonisticamente moscia. Cosa avvenuta altre volte. Perché quando manca un leader nello spogliatoio, spetta all’allenatore diventare capo-gruppo e farsi seguire. Di certo, il fatto che l’area tecnica non abbia inserito un solo giocatore di personalità nello spogliatoio (al massimo solo gregari travestiti da leader) si sta facendo sentire e vedere in questo finale di stagione: si è capito che il gruppo ha più anime e non una sola, si è visto un litigio da oratorio per un calcio di punizione.

L’importante, ora, è che ad essere uniti siano i proprietari e il dg Di Taranto, chiamati a fare scelte rapide, decise e competenti. E già focalizzati su un mercato che dovrà essere pieno di movimenti perché la prossima salvezza sarà decisamente più complicata e il Cesena avrà bisogno di 6/7 nuovi titolari di spessore.

