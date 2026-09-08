Cesena e Mangraviti avanti insieme fino al 2029

il Cesena ha annunciato il prolungamento del contratto del difensore Massimiliano Mangraviti fino al 2029. Questo il comunicato: “Cresciuto nel Brescia Calcio, con il quale ha anche esordito in Serie A, Mangraviti è approdato in Romagna nell’estate 2024, distinguendosi fin da subito per continuità e professionalità. Dopo aver già disputato 185 partite in Serie BKT, delle quali 72 con la maglia del Cesena FC, il difensore bresciano classe 1998 si appresta a vivere la sua terza stagione in bianconero. La famiglia del Cesena Fc intende rivolgere le più sincere congratulazioni a Massimiliano, augurandogli di raggiungere i migliori traguardi nel proseguimento della sua avventura con il Cavalluccio”.