Cesena e Mancini: tempo di firme, Cole o Galloppa in panchina?

Andrea Mancini ha chiuso ieri il suo rapporto con la Sampdoria, firmando la risoluzione di un contratto in scadenza tra un anno, e questo pomeriggio, o domattina, sarà ufficializzato dal Cesena dopo aver sistemato gli ultimi dettagli tecnici. Il figlio dell’ex Ct azzurro si legherà al club bianconero fino al 30 giugno 2027 con opzione di rinnovo per la stagione successiva, sarà presentato lunedì e prenderà il comando dell’area tecnica per la costruzione della nuova squadra, che si ritroverà tra poco più di un mese.