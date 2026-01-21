Cesena, è l’ora di sfatare il tabù Bari

Tra le 19 sfidanti di quest’anno in B, il Bari è la squadra che il Cesena ha sfidato più volte nella propria storia. Sabato pomeriggio al Manuzzi andrà in scena l’incrocio numero 55, con il bilancio complessivo che al momento sorride al Cavalluccio: 17 vittorie, 22 pareggi e 15 sconfitte. Ma per trovare l’ultimo successo del Cesena contro il Bari bisogna sfogliare parecchie pagine e togliere tantissima polvere. La squadra pugliese, con il passare del tempo, è diventata la vera bestia nera del Cavalluccio.