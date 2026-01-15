Cesena e Klinsmann insieme fino al 2028: ora c’è anche l’annuncio

L’accordo era già pronto da tempo, con le due parti che hanno proceduto senza problemi fino all’annuncio ufficiale di oggi: Jonathan Klinsmann ha rinnovato il contratto con il Cesena fino al 2028. Un’intesa con reciproca soddisfazione, sia per il portiere Usa, grande rivelazione del 2025, e per il club bianconero.

“Il Cesena Fc comunica di aver prolungato il rapporto sportivo con il portiere Jonathan Klinsmann fino al 30 giugno 2028. Nato in Germania nel 1997 e cresciuto calcisticamente negli Stati Uniti, Klinsmann approda in bianconero nel gennaio 2024, dopo le esperienze in Bundesliga e MLS, tra le fila di Hertha Berlino e Los Angeles Galaxy. Divenuto presto un punto fermo della formazione bianconera, Klinsmann ha saputo dare un contributo decisivo per la conquista dei playoff nella scorsa stagione, raggiungendo oggi il traguardo delle sue prime cinquanta partite a difesa della porta del Cavalluccio. Orgogliosa e felice di poter proseguire insieme questa avventura, l’intera famiglia del Cesena FC rivolge a Jonathan i migliori auguri per il suo futuro con la maglia bianconera”.