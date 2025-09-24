Cesena e Klinsmann fino al 2028: c’è l’accordo e la strada è tracciata

Felice e contento. Perché Jonathan Klinsmann a Cesena si è sentito a casa fin dall’inizio. Magari nei primi mesi, quelli in cui si allenava tanto e giocava mai, lo sarà stato un po’ meno, ma dentro di sé il figlio di Jurgen sapeva che quel periodo di dure sedute a Villa Silvia con il preparatore Degiorgi gli sarebbe tornato prima o poi utile. Il suo atteggiamento (ma lo stesso discorso vale anche per Alessandro Siano, altro portiere molto forte e super affidabile) è stato sempre irreprensibile e, con il Cesena già promosso, all’ultima giornata del campionato di Serie C, il 28 aprile 2024, arrivò anche il debutto in bianconero. Novanta minuti nel sereno 2-0 con il Perugia, che calciò una sola volta, con Bartolomei, verso la sua porta.

