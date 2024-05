Cesena e il peso di Kargbo: zero sconfitte quando è sceso in campo

Nove gol, dieci assist e soprattutto zero sconfitte. Aspettando l’ultima partita ufficiale della stagione, ecco a voi il fatturato aggiornato di Augustus Kargbo con la maglia del Cesena. Nel suo primo anno in Romagna, concluso con la tanto sospirata promozione in Serie B, il talentuoso attaccante della Sierra Leone si sta togliendo uno sfizio particolare: chiudere l’anno da imbattuto. In attesa dell’ultima giornata di Supercoppa, in programma domenica al Manuzzi contro la Juve Stabia, oggi Kargbo è l’unico giocatore del Cesena a non aver mai perso una partita sul campo in tutte le competizioni alle quali ha partecipato la squadra di Mimmo Toscano.

Campionato e Coppe

Nei tabellini delle quattro partite perse dalla Romagna bianconera in questa stagione non compare mai il numero 10. Venerdì 11 agosto 2023, ad esempio, Kargbo non aveva ancora firmato con il Cesena quando i bianconeri, impegnati nel secondo turno di Coppa Italia Frecciarossa, venivano sconfitti dal Bologna nel derby del Dall’Ara, deciso dai gol del Corazza rossoblù (il giovane Tommaso) e dalla magia di Zirkzee, che quest’anno evidentemente non ha fatto girare la testa solo a Prestia, come era accaduto quella sera in occasione dello splendido 2-0 felsineo. In ordine cronologico, la seconda sconfitta del Cesena arrivò tre settimane dopo al Nespoli di Olbia, nella prima giornata di campionato: sull’aereo per la Sardegna non era salito Kargbo, obbligato a scontare una giornata di squalifica, retaggio dell’ultima sfida giocata l’anno prima ai play-off con la maglia del Crotone. La terza ed ultima sconfitta del 2023 era invece maturata il 28 novembre in Coppa Italia di Serie C, quando il Rimini espugnò il Manuzzi (0-2): in quel caso la colpa dell’assenza dell’Imperatore Augustus fu del massiccio turnover ordinato da Toscano, che scelse di affidarsi esclusivamente agli uomini meno impiegati e ai ragazzi della Primavera. Infine, l’attaccante di Freetown ha saltato per squalifica anche il secondo rovescio del Cesena in campionato: ammonito per la quinta volta in occasione della mattanza contro la Virtus Entella, il 10 saltò il turno infrasettimanale di inizio marzo allo stadio dei Marmi di Carrara, perso di misura dal Cavalluccio (3-2). La speranza è che Kargbo possa allungare l’imbattibilità fino a domenica sera: in questo caso anche la Supercoppa sarebbe garantita, perché contro la Juve Stabia basterà non perdere per alzare al cielo il trofeo.

Double face

Dopo aver scontato la giornata di squalifica contro la Carrarese (era il 5 marzo), per Kargbo è però cominciato il periodo più difficile della sua esaltante stagione, coinciso con il Ramadan, che ha giocoforza condizionato (dal punto di vista fisico) il rendimento della punta. Da quel giorno il numero 10 del Cesena non è più riuscito a segnare ed ha firmato solo un assist, in occasione di Vis Pesaro-Cesena, quando mandò in porta Berti con una verticalizzazione da applausi. Poi diversi passaggi a vuoto, qualche discreta partita (come contro la Recanatese alla penultima giornata) e numerose sostituzioni. Domenica Kargbo avrà anche la possibilità di coronare il proprio sogno di inizio stagione: chiudere con un doppio 10 il proprio ruolino di marcia. La colonnina degli assist è già a posto, quella dei gol non ancora. Ne manca soltanto uno.

