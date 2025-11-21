Cesena e Frabotta: c’è la firma fino al 2029

È stato uno dei grandi protagonisti dell’ottimo avvio di stagione del Cesena e oggi il club bianconero ha annunciato il rinnovo del contratto fino al 2029. “Cesena FC comunica di aver esercitato anticipatamente l’opzione di estensione del contratto del calciatore Gianluca Frabotta. Il nuovo contratto tra il Club bianconero e l’esterno mancino è, quindi, prolungato fino al 30 giugno 2029. Frabotta, arrivato in Romagna lo scorso agosto, ha già messo a segno due reti nelle sue prime nove partite giocate con la maglia bianconera e, ad oggi, è il calciatore del Cavalluccio che ha effettuato il maggior numero di cross nel Campionato Serie BKT 2025/2026”.