Cesena, è arrivato il momento di fare punti con le big

Nei quartieri più chic ed esclusivi di una classifica altrove cortissima ci sono tre squadre in fuga dall’inizio della stagione più una che, dopo un avvio altalenante, prova ogni settimana a restare aggrappata. Sassuolo, Pisa e Spezia sono le tre dominatrici della Serie B, mentre la Cremonese è la quarta incomoda con una grossa responsabilità sulle spalle: continuare a braccare le battistrada per non far saltare i playoff. Nel prossimo mese, cioè dalla domenica in arrivo a sabato 15 marzo, il Cesena affronterà tre di queste quattro squadre: prima il Pisa al Manuzzi, poi la Cremonese allo stadio Zini sei giorni dopo e quindi lo Spezia nuovamente in casa nella giornata che precederà l’ultima sosta della stagione per le nazionali. In questo mese gli uomini di Mignani avranno un compito: conquistare punti contro le squadre più forti del campionato, cosa che nel girone di andata non si è mai verificata.

Le quattro partite disputate contro le prime quattro della classe hanno sempre respinto il Cavalluccio, obbligato ad uscire dal campo senza punti in tutti i casi. Le prime tre partite, curiosamente, corrispondevano alle prime tre trasferte del campionato: 2-1 a Reggio Emilia contro il Sassuolo, 2-1 a La Spezia e 3-1 a Pisa per un totale di 3 sconfitte e 0 punti. Sottolineato che nei primi due casi il Cesena non avrebbe meritato di perdere, a differenza di quanto (non) accaduto all’Arena Garibaldi, nella prima gara sbagliata di questa stagione, il conto contro le tre dominatrici della Serie B è stato salatissimo. Ma anche contro la quarta, cioè la Cremonese, affrontata molto più avanti, il Cavalluccio non è riuscito a muovere la classifica: lo scorso 26 dicembre, infatti, i grigiorossi hanno espugnato il Manuzzi (0-1) pur senza strafare. A cominciare da domenica, quando all’Orogel Stadium arriverà il Pisa di Pippo Inzaghi, la squadra di Mignani proverà a sfatare questo tabù dentro a un mese dall’altissimo coefficiente di difficoltà e completato da due gare delicatissime contro Salernitana (in casa) e Brescia (in trasferta).

Restando sull’attualità, in vista del big-match contro i nerazzurri in programma domenica al Manuzzi, sull’agenda del Cesena ci sarebbe un altro tabù da sfatare. In questa stagione, infatti, i bianconeri sono riusciti solo una volta a vincere due partite consecutive (contro Sudtirol e Cittadella prima della sosta di novembre), ma soprattutto non sono mai riusciti a vincere in casa dopo aver vinto nella giornata precedente in trasferta.

All’andata la Romagna bianconera aveva espugnato il Tombolato (0-2), ma era stata poi bloccata all’Orogel Stadium proprio dalla Reggiana di Viali (1-1 in rimonta con il botta e risposta Pettinari-Shpendi). Stesso film nel girone di ritorno: blitz a Marassi contro la Sampdoria (1-2) e altro 1-1 in rimonta contro il Bari, grazie al calcio di rigore trasformato da Antonino La Gumina nel finale, che ha “annullato” il gol di Favilli. Dopo aver espugnato la casa della Regia domenica scorsa nel derby emiliano-romagnolo deciso da Saric, domenica il Cesena proverà a regalarsi una “doppietta” difficilissima contro una squadra che, nel girone di ritorno, non ha mai perso in trasferta, conquistando 7 punti sui 9 disponibili sui campi caldissimi di Sampdoria, Catanzaro e Palermo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA