Cesena e Antonucci, nuovo indizio: sabato non ha giocato in amichevole

Ieri pomeriggio Mirko Antonucci non è sceso in campo nell’amichevole che lo Spezia ha disputato a Santa Cristina Valgardena contro l’Arminia Bielefeld, club tedesco che milita in terza serie. Si tratta di un ulteriore indizio che spinge il trequartista scuola Roma verso Cesena, con la fumata bianca attesa entro metà della prossima settimana. Nel frattempo, le voci che rimbalzavano giovedì da Parma a proposito di un interessamento del Cesena per il centrocampista ivoriano Drissa Camara hanno trovato conferme: il classe 2002, in uscita dal club ducale, piace al Cavalluccio, che al Parma vorrebbe strappare soprattutto Anthony Partipilo, uno dei sogni (proibito?) di Artico e Mignani. Domani, intanto, sono attesi in Romagna il difensore Curto e l’esterno svedese Ceesay, mentre ieri il Cesena ha ufficializzato la cessione in prestito di Diego Rossi all’Arzignano. Per il terzino sinistro classe 2005 sarà la prima avventura tra i professionisti.

Le ultime dal ritiro

Nel quartier generale di Acquapartita si è conclusa ieri la prima settimana di ritiro. Dopo il giorno di riposo, i bianconeri hanno svolto due sedute, una al mattino e una al pomeriggio davanti a centinaia di tifosi bianconeri, tra cui una delegazione di ultras della curva Mare. Nella seduta mattutina gli uomini di Mignani hanno lavorato intensamente sulla mobilità e sulla parte atletica focalizzando gli esercizi su accelerazione e sprint. Nel pomeriggio, invece, spazio a circuiti tecnici e lavoro tattico sulla fase di possesso per chiudere con una partitella a ranghi misti. Il Cesena tornerà in campo oggi per svolgere altre due sedute di allenamento con inizio alle ore 9.30 e alle ore 17.30. Stesso menù per domani, mentre martedì alle 17.30 è in programma il test in famiglia contro la Primavera. A seguire verranno presentate le nuove maglie.

