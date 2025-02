Penultimo allenamento della settimana ieri pomeriggio al Manuzzi, dove questa mattina si svolgerà anche la rifinitura, al termine della quale il tecnico Mignani diramerà la lista dei convocati per Reggio Emilia. L’unico sicuro assente al Mapei Stadium sarà lo squalificato Calò (che poi sconterà la terza ed ultima giornata di stop contro il Pisa), mentre Adamo e Ceesay saranno regolarmente a disposizione assieme agli ultimi arrivati Russo e Giovannini. Da capire quale modulo sceglierà Mignani: possibile un ritorno al 3-4-2-1 proprio per l’assenza di Calò, visto che molto difficilmente sarà riproposto Mendicino in regia, con Berti e Antonucci alle spalle di Shpendi, mentre in caso di 3-5-2 potrebbe toccare nuovamente a Francesconi.