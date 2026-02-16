Cesena, dopo Shpendi e Olivieri ko anche Castrovilli: tre infortuni in due gare

Il danno di due pesanti sconfitte in 4 giorni, ma anche la beffa di tre infortuni in 180 minuti. Per la seconda partita consecutiva, il Cesena ha perso almeno un titolare nel primo tempo per noie muscolari: a Chiavari erano stati Cristian Shpendi e Marco Olivieri ad alzare bandiera bianca nel finale prima di essere sostituiti all’intervallo da Mignani, che sabato dopo 17 minuti è stato costretto a togliere Gaetano Castrovilli. Gli esami strumentali a cui si sono sottoposti i due attaccanti hanno escluso lesioni, ma Shpendi e Olivieri non sono andati neppure in panchina contro il Venezia per non correre rischi. Salvo complicazioni, torneranno a disposizione sabato nella delicatissima sfida casalinga contro lo Spezia.