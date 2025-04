Cesena: dopo quasi 7 anni di assenza riecco Rino Foschi in tribuna

A qualche fischio che ha accompagnato l’uscita di Antonucci al momento del cambio, sono seguiti più numerosi quelli a fine partita, apparsi ingenerosi, al di là della delusione per una vittoria interna ancora rinviata. La squadra, trascinata da Prestia, è comunque andata sotto la curva Mare ad applaudire i pochi tifosi rimasti. Dagli spalti è partito il coro “Siamo sempre con voi”, a ribadire quanto scritto nella fanzine degli ultras: “Tifosi cesenati questo è il momento di spingere i ragazzi ai play-off. A inizio campionato avremmo messo tutti la firma per essere in questa posizione di classifica, da qui in poi tutto quello che verrà in più sarà di guadagnato”.