Cesena, domenica in Coppa Italia c’è il Padova degli ex Bianchi, Bortolussi, Favale e Russini

La vittoria nel test con il Forlì ha concluso la prima fase del Cesena, quella della preparazione. Dopo l’amichevole giocata al Morgagni, il tecnico Mignani ha concesso ai suoi giocatori due giorni completi di riposo. La squadra si rivedrà domani pomeriggio a Villa Silvia, per iniziare, sui campi amici, la prima settimana tipo della stagione, quella che conduce alla prima gara ufficiale. Domenica 4 agosto alle ore 20.30, infatti, il Cesena ospiterà al Dino Manuzzi il Padova nel turno preliminare della Coppa Italia Frecciarossa. In giornata, massimo domani, inizierà la prevendita mentre a Padova i tifosi si stanno già mobilitando per la trasferta, con due pullman riempiti in pochi minuti e 250 supporter di fatto già pronti ad acquistare il biglietto di curva Ferrovia. In avvicinamento al match, il Cesena si allenerà tutti i pomeriggi da domani a sabato a Villa Silvia, più mercoledì mattina, in quanto Mignani il mercoledì fa sempre doppia seduta con quella mattutina dedicata alla forza.

Aspettando Antonucci

Domenica, contro il Padova degli ex Bianchi, Bortolussi, Favale e Russini, il Cesena vorrebbe poter avere in rosa anche Mirko Antonucci, che da settimane è l’oggetto del desiderio del club bianconero. In rottura prolungata con lo Spezia, il trequartista è di fatto ad un passo dal Cesena, che conta di chiudere dei prossimi giorni, tra domani e mercoledì. In fondo, dopo avergli già pagato un mese di stipendio, lo Spezia non vuole correre il rischio di dovergli corrispondere anche una parte di agosto. Per quanto riguarda Sydney van Hooijdonk, il Cesena resta interessato, ma attende che la richiesta del centravanti olandese diminuisca. E nel frattempo Artico continua a battere altre piste.

© RIPRODUZIONE RISERVATA