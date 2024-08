Cesena, domenica i tifosi in corteo allo stadio

Da ieri Cesena è tappezzata da volantini con cui le Wsb invitano i tifosi del Cavalluccio a prendere parte domenica ad un corteo che partirà dalla stazione e si concluderà al Dino Manuzzi, dove alle 20.30 ci sarà il ritorno in B con Cesena-Carrarese. “In occasione della prima giornata di campionato - si legge - invitiamo l’intera tifoseria bianconera a raggiungere con noi lo stadio in massa in corteo dalla stazione per caricare l’ambiente e far capire alla Serie B che siamo tornati. Da un corteo eravamo ripartiti dopo il fallimento e con un corteo ripartiamo ora che siamo tornati dove ci spettava già 6 anni fa”. Il ritrovo è fissato per le ore 17 al piazzale della stazione.