Cesena, domenica al Manuzzi parte la nuova “vita” dei raccattapalle

La nuova vita dei raccattapalle. Per la prima volta, in una gara casalinga del Cesena, domenica contro il Frosinone cambierà radicalmente il compito di una delle figure “storiche” presenti da sempre a bordocampo all’Orogel Stadium Dino Manuzzi e sapientemente guidate da Vincenzo “Netzer” Golinucci. Dalla scorsa settimana la Lega B ha scelto di adeguarsi alle nuove disposizioni introdotte all’inizio della stagione al piano superiore modificando le mansioni dei raccattapalle. Che non spariranno, ma che allo stesso tempo non potranno più consegnare il pallone direttamente ai calciatori, almeno nei due lati più lunghi del campo. “Al fine di migliorare le operazioni di recupero dei palloni – si legge nella circolare numero 16 pubblicata dalla Lega B – e di garantire maggiore fluidità del gioco e conseguente riduzione delle potenziali perdite di tempo, i palloni saranno posizionati su appositi supporti plastificati (i cosiddetti “cinesini” che qualsiasi club utilizza per allenamenti o riscaldamento, ndr) dinanzi ai led, ad una distanza minima di 1.5 metri dalle linee di bordocampo”. Per questo motivo i raccattapalle dovranno solamente limitarsi a recuperare i palloni usciti dal terreno di gioco e riposizionarli prontamente sugli appositi supporti plastificati per renderli subito disponibili. I calciatori, a loro volta, prenderanno i palloni per le rimesse laterali o per la ripresa del gioco in maniera autonoma, ad eccezione dei portieri, che invece continueranno a ricevere il pallone dal raccattapalle per le rimesse dal fondo. Questa modifica è stata introdotta nello scorso weekend, quando il Cesena è sceso in campo al Druso di Bolzano, mentre domenica debutterà al Manuzzi.