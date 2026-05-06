Cesena, dieci anni di “Per un calcio integrato”: la Regione premia il progetto del club bianconero

Indossare la stessa maglia, condividere il campo, giocare nella stessa squadra: non è solo calcio, è inclusione sociale. È “Per un Calcio Integrato”, il progetto del Cesena Fc che da dieci anni mette insieme giovani con e senza disabilità. Un percorso nato nel 2016 da un’intuizione del coordinatore, Massimo Buratti, e sviluppato dal club bianconero. Allenamenti condivisi, regole comuni, la quotidianità della squadra: è qui che l’inclusione prende forma, all’interno di un’esperienza reale di partecipazione.

Il decennale è stato celebrato oggi in Regione Emilia-Romagna, dal presidente, Michele de Pascale, e dall’assessora regionale allo Sport, Roberta Frisoni, insieme al sindaco di Cesena Enzo Lattuca e il vicesindaco e assessore allo Sport Christian Castorri, che hanno ricevuto una delegazione del Cesena Fc, con il direttore generale Corrado Di Taranto, le ragazze e i ragazzi protagonisti del progetto, le loro famiglie e lo staff tecnico. Al Cesena Fc il presidente e l’assessora hanno consegnato una targa.

“È motivo di orgoglio festeggiare insieme alle ragazze, ai ragazzi, alle loro famiglie, agli atleti e allo staff del Cesena Football Club i dieci anni di questo bellissimo progetto, un esempio concreto di come lo sport possa essere un grande strumento di inclusione sociale, capace di abbattere barriere e costruire relazioni autentiche - affermano il presidente de Pascale e l’assessora Frisoni-. Un progetto che non ha solo una grande valenza educativa perché afferma il diritto allo sport come esperienza aperta e concreta, e allo stesso tempo offre importanti opportunità di crescita e autonomia a tanti giovani. Ma che rappresenta anche un patrimonio per tutta la comunità, perché tiene insieme persone, famiglie, tecnici e società sportiva in un percorso condiviso, rafforza i legami e costruisce responsabilità collettiva, contribuendo a rendere più solido e coeso il tessuto sociale. È in questo intreccio tra dimensione sportiva, educativa e sociale che sta il valore più forte di esperienze come questa: non riguardano solo chi le vive direttamente, ma rafforzano l’intero sistema sportivo e la comunità, indicando una direzione chiara per uno sport capace di unire, educare e generare opportunità reali”.

“Per un Calcio Integrato” è un programma educativo, sportivo e sociale promosso dal Cesena FC che dal 2016 coinvolge ragazze e ragazzi con disabilità intellettive, relazionali e motorie insieme ai coetanei del settore giovanile, all’interno dello stesso contesto sportivo. Il progetto si basa su un’impostazione precisa: niente attività separate, ma allenamenti condivisi, con le stesse regole e gli stessi ritmi. Ragazze e ragazzi con e senza disabilità si allenano e giocano insieme, con il supporto dello staff tecnico, degli allenatori del club, di educatori e anche di calciatori della prima squadra.

Accanto al lavoro sul campo si sviluppa un percorso educativo strutturato, orientato allo sviluppo di autonomia, coordinazione e capacità relazionali, con l’obiettivo di costruire un’esperienza di partecipazione concreta e continuativa. Un percorso riconosciuto anche a livello nazionale e internazionale, premiato dalla Uefa per il contributo all’inclusione delle persone con disabilità attraverso il calcio.