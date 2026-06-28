Cesena, Diamanti definisce lo staff tecnico verso il ritiro

L’annuncio di Alessandro Diamanti è stato ulteriormente rinviato di qualche ora per questioni burocratiche. L’ufficialità, come ha confermato ieri il club bianconero, è attesa per la giornata di oggi, quando il Cesena potrà finalmente annunciare il nome del prossimo allenatore del Cavalluccio. Al momento Diamanti si trova in Australia, dove rimarrà fino a metà della prossima settimana e dove sta approfondendo i contatti per completare lo staff tecnico che lo accompagnerà nell’avventura in Romagna. Il suo rientro in Italia è previsto tra giovedì e venerdì prossimi, poi l’ex trequartista azzurro resterà stabilmente a Cesena fino al giorno del raduno e dei primi test atletici a Villa Silvia, che precederanno la partenza per il ritiro di Acquapartita, in programma tra due settimane.

Intanto si è chiusa ieri la prima settimana di vendita libera della campagna abbonamenti “Il Cesena è negli occhi di chi lo guarda”. In totale sono state vendute 708 tessere in 6 giorni, che hanno portato il totale a quota 5.713 abbonamenti staccati. La vendita libera resterà aperta fino al debutto casalingo del Cesena in campionato.