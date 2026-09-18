Cesena, David Marini convocato in Nazionale Under 19

C’è anche il difensore del Cesena David Marini tra i convocati del ct dell’Italia Under 19 Massimiliano Favo per un torneo amichevole in Croazia, dal 25 settembre al 4 ottobre. Gli azzurrini esordiranno venerdì 25 settembre (ore 15.30) contro la Francia a Kotoriba, prima di affrontare la Turchia e la Croazia, padrona di casa, rispettivamente lunedì 28 settembre (ore 15.30) a Ludbreg e giovedì 1° ottobre (ore 15.30) a Čakovec. Il ct Favo – promosso dall’Under 18 azzurra, – ha convocato per l’occasione 24 calciatori, tutti nati nel 2008, ad eccezione di due classe 2009: l’attaccante della Roma, Antonio Arena, e l’ala della Juventus, Destiny Onoguekhan Elimoghale.