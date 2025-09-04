Cesena, date e orari fino alla 12a giornata

La Lega B ha comunicato date e orari dalla quarta alla dodicesima giornata di campionato. Ecco gli appuntamenti del Cesena.

Sabato 13/09 Sampdoria - Cesena ore 19.30

Sabato 20/09 Venezia - Cesena ore 15

Sabato 27/09 Cesena - Palermo ore 15

Martedì 30/09 Frosinone - Cesena ore 20.30

Sabato 04/10 Cesena - Reggiana 19.30

Sabato 18/10 Spezia - Cesena ore 19.30

Sabato 25/10 Sudtirol - Cesena ore 15

Martedì 28/10 Cesena - Carrarese ore 20.30

Domenica 02/11 Bari - Cesena ore 15

Domenica 09/11 Cesena - Avellino ore 15