Cesena, dal Rimini arriva un portiere in prova

Per unire i due mondi che hanno scandito la vita dell’avvocato Filippo Fusco, ora la parola passa inevitabilmente al campo, cioè la Cassazione inappellabile dopo i gradi di giudizio dell’estate. Dal giorno del suo insediamento (11 giugno) e della sua presentazione (13 giugno), il direttore sportivo del Cesena ha chiuso lunedì sera il primo cerchio. In realtà, la ciliegina era stata messa qualche giorno prima, quando Fusco era riuscito ad assicurarsi un califfo della Serie B come Michele Castagnetti, ultimo colpo di grande spessore di un mercato dal quale è arrivato ieri un ulteriore ritocchino: il 22enne Luca Ferretti, svincolato dal Rimini e da ieri in prova, che ricoprirà il ruolo di terzo/quarto portiere al fianco del baby Fontana. Saliranno così a 13 gli acquisti del Cesena, una squadra che oggi, rispetto alla scorsa stagione, sembra più funzionale e meglio assortita, al netto di qualche inevitabile rischio, che Fusco ha scelto di prendersi nel reparto offensivo.