Cesena Fc, dalla proprietà americana un’iniezione di 12 milioni per coprire le perdite: costi del personale fuori controllo

Il Cesena Fc è una costosa fuoriserie che nella scorsa stagione ha viaggiato a ritmi al limite dell’insostenibile. O meglio, sono numeri sostenibili finché c’è un proprietario Usa disposto a ripianare pesantemente, in stile Massimo Moratti ai tempi d’oro dell’Inter o Paolo Mantovani alla Sampdoria dei bei dì. Sta di fatto che dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025, il Cesena ha proceduto a un regime di oltre un milione di euro di perdita al mese, 13.231.336 di euro tra il 1° luglio 2024 e il 30 giugno 2025, quasi il doppio rispetto a quello della stagione precedente. Per coprire le perdite, la proprietà americana è intervenuta versando 9.397.648 euro a fondo perduto e accendendo un finanziamento di 3 milioni.

