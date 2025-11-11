Cesena, da una pausa all’altra 12 punti su 15 e 3 soli gol subiti

Nel giro di una settimana, tra Bari in trasferta e Avellino in casa, il Cesena ha sperimentato due tipi di spartito completamente diversi. Nella prima gara del mese di novembre, al San Nicola, i bianconeri hanno sfiorato il 70 per cento di possesso palla, dominando per 80 minuti, ma non riuscendo (per la prima volta quest’anno) a trovare la via del gol pur avendo avuto a disposizione tante chance. Domenica al Manuzzi, invece, il copione della partita si è ribaltato: la palla l’hanno tenuta di più gli altri (64% per gli irpini), mentre i gol li ha segnati il Cesena, che ha vinto per la prima volta una partita in B con 3 gol di scarto e colpito sempre al momento giusto, chiudendo per la prima volta la propria porta all’Orogel Stadium. Cesena-Avellino è stata innanzitutto una lezione di cinismo e di pragmatismo, ma anche una partita nella quale la squadra di Mignani ha dimostrato di sapersi difendere con ordine, senza mai perdere il proprio equilibrio, e di essere letale quando il campo si apre, tutte qualità che hanno permesso al Cavalluccio di guadagnare la terza pausa della stagione addirittura sul podio.