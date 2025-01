Cesena, da quando Shpendi si è inceppato le punte hanno segnato un gol

Il problema è noto: c’è una squadra che prima segnava sempre e che ora non segna più. Il nuovo anno del Cesena si è aperto con il quarto “zero” consecutivo dopo la dieta di fine 2024 contro Juve Stabia, Cremonese e Carrarese. Non sono bastati neppure il ritorno di Cristian Shpendi (a mezzo servizio) e il debutto di Antonino la Gumina ad invertire il trend e ad interrompere un digiuno che ha inevitabilmente condizionato il cammino della Romagna bianconera sul campo e in classifica. Dall’ultimo gol del capocannoniere della B, realizzato a Frosinone lo scorso 1° dicembre, quando il Cesena perse di misura inaugurando il proprio trend negativo di fine 2024, si sono disputate 6 partite di campionato e in cinque di queste il Cavalluccio è rimasto all’asciutto, trovando il gol solo un mese fa contro il Cosenza. E dire che Michele Mignani le ha provate tutte, cambiando cinque volte la coppia d’attacco, ma raccogliendo soltanto le briciole. Dalla trasferta di Bari del 7 dicembre, persa di misura, allo 0-0 contro il Cittadella di domenica, solo un attaccante del Cesena è andato a segno: si tratta di Elayis Tavsan, che aveva aperto le marcature contro il Cosenza, liberato da un geniale colpo di tacco di Ceesay.

Doppietta

Al San Nicola, poco più di un mese fa, Mignani aveva confermato al centro dell’attacco l’intoccabile Cristian Shpendi, al quale il tecnico bianconero aveva affiancato Mirko Antonucci, proposto dal primo minuto anche nelle tre gare precedenti contro Cittadella, Reggiana e Frosinone. Contro il Bari i due attaccanti sono rimasti a secco, ma sono stati confermati anche nella gara successiva, in programma al Manuzzi contro il Cosenza, quando il Cesena ha perso il suo capocannoniere per un infortunio muscolare a metà primo tempo. Al suo posto Mignani ha mandato in campo Tavsan e il cambio ha funzionato, perché l’attaccante di proprietà del Verona ha sbloccato il risultato e disputato un’ottima gara, che gli è valsa la conferma la settimana successiva.

Zero assoluto

Da Castellammare di Stabia in poi il Cavalluccio si è completamente bloccato. Mignani, privo di Shpendi, ha sempre cambiato la coppia d’attacco ma non ha mai raccolto nulla (zero gol e zero punti) nelle ultime tre gare del 2024. Al Menti sono stati mandati in campo Tavsan e Antonucci, inghiottiti dalla rocciosa difesa delle Vespe, mentre contro la Cremonese il tecnico del Cesena ha virato su Antonucci e Kargbo, chiudendo l’anno con il tandem olandese Van Hooijdonk-Tavsan, respinto con perdite allo Stadio dei Marmi. Il 2025 si è aperto domenica con il rientro di Shpendi, al fianco del quale ha giocato Kargbo prima del debutto di La Gumina: il Cavalluccio ha finalmente costruito di più, ma non è riuscito mai a sfondare.

I numeri