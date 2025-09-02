Cesena, da Maurizio Orlandi a Tommaso Berti: ecco i 26 bianconeri in Under 21

Il bianconero con maggiore storia in Under 21 è Claudio Rivalta con 22 convocazioni e 12 presenze. Stessi gettoni ma meno convocazioni (16) per Luca Garritano. Il calabrese, oggi in forza al Cosenza, era stato anche l’ultimo bianconero a giocare con gli azzurrini nella stagione 2016-2017, quando collezionò l’ultima presenza in Italia-Danimarca mentre nelle successive sei partite non fu utilizzato da Di Biagio.Solo tre i cesenati in rete. Si tratta degli attaccanti Rizzitelli (3), Gianni Comandini (2) e del difensore Luca Caldirola (1). Bianconeri e cesenati doc in Under 21 come Berti erano stati Orlandi, Benedetti, Comandini e Samuele Olivi.